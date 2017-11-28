Украинский националист призвал ухудшать жизнь в Крыму
Жители Крыма после вхождения полуострова в состав России стали жить лучше, чем украинцы, заявил украинский националист Дмитрий Корчинский.
По его словам, бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников живут лучше, чем при Украине.
«А надо, чтобы ситуация в Крыму ухудшалась, а не улучшалась», — констатировал Корчинский.
Он также призвал перекрыть транспортное сообщение с Крымом, так как многие успешные украинские бизнесмены продолжают вести бизнес на полуострове.
Кроме того, по мнению националиста, необходимо преследовать тех, кто продолжает ездить в Крым.
«Украине необходимо сделать все для ухудшения ситуации на полуострове, это станет уроком для «сепаратистов», - цитирует агентство Nation news слова Корчинский.
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