Украинский националист призвал выставить счет Варшаве

Лидер запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Богдан Червак призвал власти страны выставить счет Польше за все обиды.

Комментируя памятную церемонию по поводу годовщины Волынской трагедии, которая впервые отмечалась в Польше на государственном уровне, он заявил, что примирение Киева и Варшавы в данном вопросе невозможно.

«Как быть дальше? Прекратить тратить время на поиски «компромиссов». Прямо и откровенно сказать полякам, что именно они вбили клин между нашими народами и несут за это ответственность… И у нас хватит мужества выставить счет за все обиды, а прежде всего за геноцид украинцев во время операции «Висла», сказал Червак украинскому изданию «Вести».

Траурная акция прошла в Польше 9 июля. В ней приняли участие глава правящей партии Ярослав Качиньский и министр обороны Антони Мачеревич. Ранее в Варшаве заявили, что не допустят интеграции Украины в Европу, пока она почитает лидера националистов Степана Бандеру.