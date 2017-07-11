Украинский националист призвал выставить счет Варшаве

Лидер запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Богдан Червак призвал власти страны выставить счет Польше за все обиды.

Комментируя памятную церемонию по поводу годовщины Волынской трагедии, которая впервые отмечалась в Польше на государственном уровне, он заявил, что примирение Киева и Варшавы в данном вопросе невозможно.

«Как быть дальше? Прекратить тратить время на поиски «компромиссов». Прямо и откровенно сказать полякам, что именно они вбили клин между нашими народами и несут за это ответственность… И у нас хватит мужества выставить счет за все обиды, а прежде всего за геноцид украинцев во время операции «Висла», сказал Червак украинскому изданию «Вести».

Траурная акция прошла в Польше 9 июля. В ней приняли участие глава правящей партии Ярослав Качиньский и министр обороны Антони Мачеревич. Ранее в Варшаве заявили, что не допустят интеграции Украины в Европу, пока она почитает лидера националистов Степана Бандеру.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Проект о сносе памятников в Польше проверят на законность

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО