Украинский музыкант предложил создать гетто для русского языка
Лидер рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка предложил создать гетто для русскоязычного населения Украины.
Музыкант назвал русскоязычное население Украины дебилами с низким уровнем IQ (интеллектуальный коэффициент) и предложил изолировать их на территории Украины, создав гетто. Свою мысль он подтвердил тем, что люди, неспособные за много лет выучить украинский язык, и проживающие в Украине, социально опасны.
Олег Скрипка прекратил свои выступления в России сразу после крымского референдума. Он неоднократно выражал открытую поддержку действиям украинской армии в Донбассе, сообщает Life.ru.
Следующая новость В России бумажные трудовые книжки заменят на электронные
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии