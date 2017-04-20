Украинский музыкант предложил создать гетто для русского языка

Лидер рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка предложил создать гетто для русскоязычного населения Украины.

Музыкант назвал русскоязычное население Украины дебилами с низким уровнем IQ (интеллектуальный коэффициент) и предложил изолировать их на территории Украины, создав гетто. Свою мысль он подтвердил тем, что люди, неспособные за много лет выучить украинский язык, и проживающие в Украине, социально опасны.

Олег Скрипка прекратил свои выступления в России сразу после крымского референдума. Он неоднократно выражал открытую поддержку действиям украинской армии в Донбассе, сообщает Life.ru.