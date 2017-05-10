Украинский министр предложил восстановить авиасообщение с РФ в обмен на Кубань

Россия должна вернуть Украине Крым, Донбасс и «захваченную» Кубань, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он также подчеркнул, что только при выполнении этих условий Украина возобновит авиасообщение с Россией.

«Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в своё время», — цитирует «РБК» слова Омеляна.

В октябре 2015 года авиасообщение между Украиной и Россией было официально прекращено. При этом российским авиакомпаниям не запрещено использование воздушного пространства Украины для полетов в другие страны.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией.

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