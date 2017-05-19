Украинский министр потребовал конфисковать уголь из Донбасса
Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик потребовал конфисковать уголь, незаконно поставляемый на территорию страны из ДНР и ЛНР.
С такой просьбой он обратился в Государственную фискальную службу и Энергетическую таможню Украины.
В марте Украины заблокировала грузовое сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса до тех пор, пока в подчинение украинским властям не вернутся предприятия, на которых 1 марта власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление, сообщает «РБК».
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