Украинский министр потребовал конфисковать уголь из Донбасса

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик потребовал конфисковать уголь, незаконно поставляемый на территорию страны из ДНР и ЛНР.

С такой просьбой он обратился в Государственную фискальную службу и Энергетическую таможню Украины.

В марте Украины заблокировала грузовое сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса до тех пор, пока в подчинение украинским властям не вернутся предприятия, на которых 1 марта власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление, сообщает «РБК».