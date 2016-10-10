Украинский консул встретился в Лефортово с арестованным журналистом Сущенко
Встреча украинского консула с арестованным по обвинению в шпионаже журналистом Романом Сущенко состоялась в Лефортовском следственном изоляторе в Москве.
- По нашей информации, украинский консул встретился с Романом Сущенко, - сказал представитель украинского омбудсмена Валерии Лутковской Михаил Чаплыга агентству «Интерфакс», уточнив, что эти данные получены в офисе российского омбудсмена Татьяны Москальковой.
Ранее сообщалось, что 3 октября ФСБ РФ задержала Сущенко «при проведении шпионской акции». При этом российские спецслужбы называют журналиста полковником украинской внешней разведки.
Решением Лефортовского суда Москвы Сущенко арестован на два месяца.
В Киеве же задержание и арест журналиста назвали «очередной провокацией со стороны РФ».
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