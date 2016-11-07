Украинский Кабмин намерен удовлетворить прошение Саакашвили об отставке

Если от губернатора Одесской области Михаила Саакашвили поступит официальное прошение об отставке, правительство Украины его удовлетворит. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы Кабинета министров страны Дмитрий Столярчук.

- Пока документов на увольнение Михаила Саакашвили нет. Если они поступят и если Михаил Саакашвили не передумает, то правительство их согласует, – цитирует Столярчука РИА «Новости» со ссылкой на «Украинскую правду».

Ранее Саакашвили заявил о желании уйти в отставку в связи с нежеланием властей бороться с коррупцией. Он также обвинил президента Украины Петра Порошенко в покровительстве преступным кланам в регионе.

В свою очередь пресс-служба администрации президента Украины сообщила, что Порошенко готов подписать указ об увольнении Саакашвили, если соответствующее представление будет внесено правительством.