Украинский журналист хочет отблагодарить Захарову цветами и кофе

Украинский журналист Роман Цимбалюк намерен поблагодарить официального представителя МИД России Марию Захарову за участие в его освобождении после задержания полицией.

«Мы лично знакомы не первый год, наверное, с самого момента ее назначения на столь высокую должность. Несмотря на различные подходы к ситуации по двусторонним отношениям, какие-то элементарные человеческие отношения нам удалось сохранить. Я очень благодарен ей за такое активное участие», - сказал журналист в интервью НСН. По его словам, он собирается пригласить Захарову на чашечку кофе.

Цимбалюк рассказал, что поблагодарил официального представителя МИД и лично, и публично. «Когда меня спрашивали, я неоднократно подчеркнул, что кроме украинских дипломатов в этой истории принимала участие Мария Владимировна Захарова», - сообщил он.

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Теги:
Места: Россия
Организации: МИД
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