Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста для ракет

Крымский мост назвали уязвимым для ударов авиации и ракет наземного и морского базирования.

Об этом заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко изданию «Главред».

По его мнению, мост представляет собой «стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма». При этом он отметил, что с военной точки зрения сооружение «является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования».

Мост через Керченский пролив свяжет Крым и Краснодарский край. Он станет самым протяженным в России: его длина составит 19 километров. Движение автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, а первые поезда проедут по мосту в декабре 2019 года.

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