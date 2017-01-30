Украинский генерал предложил пожертвовать Севастополем

Экс-заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Юрий Думанский предложил пожертвовать Севастополь, чтобы вернуть себе Крым.

- Мы можем, например, Севастополь, тот основной город, где содержится Черноморский флот РФ, на какой-то переходный период оставить, — цитирует «РИА Новости» слова Думанского.

По его мнению, такой шаг в обозримом будущем поможет Киеву вернуть полуостров в состав Украины.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией.