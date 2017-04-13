Украинский генерал ждет удобного момента для нападения на Россию
Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил о необходимости дождаться ослабления России, чтобы ударить по ней.
«Нам надо выбрать время, когда они максимально ослабнут, задействовать все международные возможности, и использовать весь наш опыт — вплоть до ведения боевых действий», - цитирует слова Романенко «Обозреватель».
Ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что предлагал в марте 2014 года высадить десант в Крыму, чтобы помешать проведению референдума о воссоединении с Россией, сообщает «РЕН ТВ».
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