Украинский генерал ждет удобного момента для нападения на Россию

Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил о необходимости дождаться ослабления России, чтобы ударить по ней.

«Нам надо выбрать время, когда они максимально ослабнут, задействовать все международные возможности, и использовать весь наш опыт — вплоть до ведения боевых действий», - цитирует слова Романенко «Обозреватель».

Ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что предлагал в марте 2014 года высадить десант в Крыму, чтобы помешать проведению референдума о воссоединении с Россией, сообщает «РЕН ТВ».