Украинский десантник напал на ведущего Первого канала Артема Шейнина
Украинский десантник, блогер Валерий Ананьев рассказал о встрече в Италии с ведущим программы «Время покажет» Артемом Шейниным.
Как сообщает агентство «URA.RU», гуляя по Вероне, Ананьев увидел телеведущего с женой и стал за ним следить.
«Я зашел в аптеку и встал сзади них. Они разговаривали друг с другом. Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу», - написал он в социальной сети Facebook.
При выходе из аптеки Ананьев завел разговор с ведущим и стал провоцировать на конфликт. Шейнин никак не реагировал на нападки. Затем десантник плюнул ему в лицо.
Артем Шейнин – журналист, член Академии российского телевидения. С августа 2016 года он является ведущим ток-шоу «Время покажет» на Первом канале.
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