Украинский депутат заявил о праве США претендовать на Крым

Украинский парламентарий Андрей Артеменко заявил, что у США есть право претендовать на Крым за предоставленный СССР кредит.

По словам депутата, в 1920 году американское правительство предоставило советскому кредит в 50 миллионов долларов. При этом полуостров стал залогом того, что эти средства будут возвращены, сообщает портал lb.ua.

Артеменко утверждает, что в 1954 году, когда наступил срок погашения долга, Москва его не выплатила. И чтобы сохранить Крым в составе СССР, передала его Украине. Источник этих сведений депутат не уточнил.

Ранее парламентарий направил в администрацию США план по урегулированию отношений между Украиной и Россией. Одним из его пунктов стало предложение по передаче Крыма в аренду России на срок до 50 лет. После чего, по мнению Артеменко, должен состояться еще один референдум, который окончательно определит статус полуострова.

На Украине депутата за такие идеи обвинили в госизмене, а в Москве их назвали абсурдными.