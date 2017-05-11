Украинский депутат задекларировал 586 квартир

Украинский депутат Игорь Оверко в 2016 году задекларировал 586 квартир, сообщили в общественном движении «Честно» со ссылкой на электронную декларацию чиновника.

Как отмечается в материале, в прошлом году депутат совета города Ирпень в Киевской области Украины продал 400 квартир, а 186 оставил в собственности.

Доход от продажи недвижимости составил более 50 миллионов гривен или 110 миллионов рублей.

«Я один из немногих депутатов, которые задекларировали все свои доходы честно. Я занимаюсь строительством. Сюда я вкладываю все средства», — цитирует RT слова чиновника.