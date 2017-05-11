Украинский депутат задекларировал 586 квартир
Украинский депутат Игорь Оверко в 2016 году задекларировал 586 квартир, сообщили в общественном движении «Честно» со ссылкой на электронную декларацию чиновника.
Как отмечается в материале, в прошлом году депутат совета города Ирпень в Киевской области Украины продал 400 квартир, а 186 оставил в собственности.
Доход от продажи недвижимости составил более 50 миллионов гривен или 110 миллионов рублей.
«Я один из немногих депутатов, которые задекларировали все свои доходы честно. Я занимаюсь строительством. Сюда я вкладываю все средства», — цитирует RT слова чиновника.
Следующая новость Европу не пугает наплыв украинцев в связи с безвизовым режимом
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии