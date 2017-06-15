Украинский депутат предсказал тюремные сроки руководству страны
Депутат Верховной рады Украины Сергей Каплин считает, что в случае смены власти в стране нынешним ее руководителям грозит тюрьма.
По его мнению, секретарь СНБО Александр Турчинов может угодить за решетку за потерю Крыма, глава МВД Арсен Аваков – за войну. Экс-главе правительства Арсению Яценюку парламентарий предсказал лишение свободы «за тарифы и угробленную экономику», сообщает украинское издание «Вести».
Именно по этой причине власти откладывают проведение выборов, считает депутат. «Сценарий с откладыванием выборов из-за военного положения для них единственно приемлемый, это их предохранитель», - заявил Каплин.
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