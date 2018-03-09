Украинский депутат предложил изменить гимн страны

Парламентарий Нестор Шуфрич считает, что гимн Украины должен начинаться с оптимистичных слов.

Текст гимна начинается со слов «Ще не вмерла Україна» («Еще не умерла Украина»). Депутат Рады предлагает заменить их на «Будет вечно Украина».

По мнению Шуфрича, такоеначало будет настраивать украинцев на позитивный лад. «Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли», - цитирует его РИА «Новости».

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