Украинский депутат предложил решать вопрос о русском языке по примеру Гитлера

Украинский парламентарий Игорь Мосийчук порекомендовал властям страны вспомнить тактику Гитлера при решении вопроса о телевещании на русском языке.

«Когда Гитлер оккупировал Украину, он к нам обращался не на немецком, а на украинском, на русском — к нашим прадедам и дедам», - цитирует РИА «Новости» заявление депутата на одном из местных телеканалов.

Мосийчук считает, что украинским властям нужно запретить русский язык в Киеве, Харькове, Василькове и во Львове. Однако на Донбассе он должен быть разрешен. По мнению депутата, это поможет «отвоевывать души украинцев», а также поддерживать крымских татар.