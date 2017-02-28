Украинский депутат предложил новое применение «стене» на границе с Россией

Депутат Верховной рады Антон Геращенко предложил построить стену на границе с Россией для создания «экономического чуда» и возвращения Донбасса.

По его словам, решить проблему неподконтрольных территорий можно полностью разорвав все отношения с Москвой и построив стену на границе с Россией, ДНР и ЛНР. Еще один способ, по мнению Геращенко, это переговоры с Москвой.

Ранее политик заявлял, что стена на границе позволит «сдерживать нелегальных мигрантов» и «диверсионно-разведывательные группы».

В 2014 году премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициировал строительство стены на границе с Россией стоимостью 149 миллионов долларов. В 2016 году на Украине начали расследовать разворовывание бюджетных средств через данный проект, а в январе этого года строительство остановили, сообщает «РИА Новости».

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