Украинский депутат предложил план урегулирования ситуации на Донбассе
Украинский олигарх и народный депутат Сергей Тарута предложил свой план по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
По словам Таруты, бои за Авдеевку убедили его в необходимости такого плана. В его основе лежат «легитимность», «безопасность» и «доверие».
При этом для реализации плана депутат предложил ограничить права президента Украины Петра Порошенко на ведение переговоров по урегулированию на Донбассе и восстановить главенствующую роль парламента в данном процессе.
Наряду с этим Тарута заявил о необходимости принятия специального закона, который определит полномочия и обязанности депутатов областных и местных советов, избранных в 2010 году в неподконтрольных сегодня Киеву регионах.
Кроме того, он предложил передать его план в Совбез ООН для привлечения международных организаций и ключевых государств к его реализации, сообщает издание «Зеркало недели».
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