Украинский депутат предложил план урегулирования ситуации на Донбассе

Украинский олигарх и народный депутат Сергей Тарута предложил свой план по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.

По словам Таруты, бои за Авдеевку убедили его в необходимости такого плана. В его основе лежат «легитимность», «безопасность» и «доверие».

При этом для реализации плана депутат предложил ограничить права президента Украины Петра Порошенко на ведение переговоров по урегулированию на Донбассе и восстановить главенствующую роль парламента в данном процессе.

Наряду с этим Тарута заявил о необходимости принятия специального закона, который определит полномочия и обязанности депутатов областных и местных советов, избранных в 2010 году в неподконтрольных сегодня Киеву регионах.

Кроме того, он предложил передать его план в Совбез ООН для привлечения международных организаций и ключевых государств к его реализации, сообщает издание «Зеркало недели».

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Места: Украина
События: война
Организации: ООН
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