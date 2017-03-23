Украинский депутат объяснил запрет Самойловой въезда на Украину отсутствием мужиков во власти
Депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич назвал запрет въезда на Украину российской певице Юлии Самойловой для участия в «Евровидении» мелочным и подлым.
По его мнению, украинская власть, которая любит кичиться традициями гостеприимства, могла продемонстрировать, что она «выше мелкой мести» и обеспечить равное участие в конкурсе всех исполнителей.
Он также отметил, что украинские власти теперь в глазах многих выглядят мелочно и подло.
«Возмущению нет предела. Могу сказать одно: в нашей власти нет мужиков, одни…», — написал депутат на своей странице в Facebook.
Ранее служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой в течение трех лет въезжать на Украину из-за того, что в 2015 году певица выступала с концертами в Крыму, сообщает Ura.ru.
Руководство «Первого канала» приняло решение отправить на международный конкурс «Евровидение» 26-летнюю финалистку шоу «Фактор А» Юлию Самойлову. Отмечается, что девушка, прикованная к инвалидному креслу с детства, должна была выступить с песней под названием Flame is burning («Пламя пылает»).
После запрета на въезд Самойловой «Первый канал» и ВГТРК отказались от трансляции международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве в мае.
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