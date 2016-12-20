Украинский депутат назвал убийцу посла РФ в Турции «героем»

Депутат Верховной рады Владимир Парасюк назвал убийцу российского посла в Турции Андрея Карлова «героем».

- Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать – герой!, — написал Парасюк на своей странице в социальной сети Фейсбук, отметив в комментариях к посту, что убийца посла – «герой для своего народа».

Кроме того, украинский депутат дополнил свой пост фотографией Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелившего Карлова. Публикация вызвала бурю негодования среди пользователей. Люди напомнили Парасюку, что все европейские государства осудили теракт, а депутата обвинили в экстремизме. Однако были и те, кто обрадовался гибели российского дипломата, и поддержали Парасюка.

Андрей Карлов был убит в Центре современного искусства на открытии выставки «Россия глазами путешественника» в Анкаре. Позже стало известно, что вооруженное нападение совершил Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный из правоохранительных органов после неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Перед тем как открыть стрельбу, преступник прокричал «России отомстят за Сирию», сообщает «РИА Новости».