Украинский депутат готов взорвать Крымский мост

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, воодушевившись статьей американского журналиста Тома Рогана, призвал немедленно взорвать Крымский мост.

«Керченский мост — это вражеская инфраструктура, так как она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора», – заявил Мосийчук.

Он с гордостью подчеркнул, что лично готов участвовать в уничтожении «вражеского моста», однако, добавил, что сделал бы это в случае, если бы занимал пост министра обороны Украины.

16 мая открылось движение для автотранспорта по мосту через Керченский пролив.

Крымский мост, соединяющий материковую часть России с полуостровом, стал самым протяженным мостом в России – его длина 19 километров, сообщает «Национальная служба новостей».

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Теги:
Места: Россия, Крым
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