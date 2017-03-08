Украинский чиновник не сумел скрыть золотой рукомойник от прокуратуры

Днепропетровская областная прокурора подозревает директора госпредприятия «Электровозбудування» («Электровозостроение») Александра Зельдина в списании 3 млн грн за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО «Бумажная фабрика». При обыске у него дома обнаружили позолоченный рукомойник.

Как отметил на своей странице в Фейсбуке генпрокурор Украины Юрий Луценко, чиновник совершенно не занимался задолженностью по зарплате работников госпредприятия в 6 млн гривен, поскольку его интересовало другое.

Рассказав о находке следователей – покрытом золотом рукомойнике – генпрокурор язвительно подчеркнул: «Его блеск светит хозяину от 7 до 12 лет», передает «Интерфакс».

На Украине до сих пор ходит легенда о так называемом «золотом батоне» экс-президента Украины Виктора Януковича, якобы пропавшем из резиденции «Межигорье» в Киевской области, который украинским властям так и не удалось найти.