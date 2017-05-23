Украинский чиновник нашел в Закарпатье «агентов ФСБ»

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк обнаружил в Закарпатской области российские спецслужбы.

По его словам, атака украинских националистов на представителей венгерской общины – это провокация российских спецслужб.

«Ответственно вам заявляю, никаких намеков, скажем так, на системный сепаратизм в Закарпатье нет», - заявил Шкиряк, добавив, что в регионе ранее якобы были задержаны те, «кто, выполняя задание ФСБ, пытался расшатывать ситуацию».

Однако никаких доказательств своих слов Шкиряк привести не смог, отмечает «РИА Новости».

Ранее венгерские активисты установили на въезде в два района Закарпатской области четыре стелы с надписями на венгерском языке «Венгры приветствуют вас» и «Край венгерского языка», которые позже были уничтожены украинскими националистами.