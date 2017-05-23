Украинский чиновник нашел в Закарпатье «агентов ФСБ»

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк обнаружил в Закарпатской области российские спецслужбы.

По его словам, атака украинских националистов на представителей венгерской общины – это провокация российских спецслужб.

«Ответственно вам заявляю, никаких намеков, скажем так, на системный сепаратизм в Закарпатье нет», - заявил Шкиряк, добавив, что в регионе ранее якобы были задержаны те, «кто, выполняя задание ФСБ, пытался расшатывать ситуацию».

Однако никаких доказательств своих слов Шкиряк привести не смог, отмечает «РИА Новости».

Ранее венгерские активисты установили на въезде в два района Закарпатской области четыре стелы с надписями на венгерском языке «Венгры приветствуют вас» и «Край венгерского языка», которые позже были уничтожены украинскими националистами.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Следующая новость На железнодорожной станции «Одинцово» произошел пожар

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО