Украинский суд арестовал на два месяца похищенных в Крыму российских военных

Решением Николаевского городского суда российские военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов, задержанные Службой безопасности Украины на границе Крыма, арестованы на два месяца.

- Следственный судья Центрального районного суда города Николаева вынес решение, удовлетворив ходатайство следователя военной прокуратуры Николаевского гарнизона и избрал меру пресечения для младшего сержанта Баранова – содержание под стражей или 350 тысяч гривен залога, а также удовлетворил ходатайство в отношении прапорщика Максима Одинцова – содержание под стражей или 250 тысяч гривен залога, - цитирует слова первого заместителя военного прокурора Южного региона Украины Петр Визнюка ТАСС со ссылкой на «Общественное радио».

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что сотрудники Службы безопасности Украины похитили в Крыму и тайно вывезли в Николаевскую область российских военнослужащих прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова.

Как затем уточнили в оборонном ведомстве, обоих военнослужащих через подставных лиц заманили на автомобильный пункт пропуска «Джанкой» якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию с российскими военнослужащими «незаконной провокацией, совершенной спецслужбами Украины на территории РФ в отношении российских граждан».

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