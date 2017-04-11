Украинским судам запретили использовать названия ДНР и ЛНР
Украинским судам запретили использовать в своих решениях словосочетания «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика», сообщается в информационном письме, опубликованном на сайте Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
Согласно документу, в отдельных случаях, в нарушение законодательных подходов по определению правового статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, содержится указание на то, что факт рождения или смерти имел место в населенных пунктах «Донецкой народной республики».
Отмечается, что факт существования «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» не признается органами власти Украины, сообщает «РИА Новости».
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