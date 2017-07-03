Украинским артистам могут запретить гастролировать в России

На рассмотрение Верховной рады Украины поступил законопроект, в котором предлагается запретить местным артистам гастрольные поездки в Россию.

Авторами инициативы выступили депутаты националистической партии «Свобода». Свое предложение он объясняют стремлением обезопасить артистов-соотечественников.

Кроме того, парламентарии предлагают не пускать в страну российских деятелей культуры. Таким образом они намерены обеспечить «информационную безопасность и целостность государства». Исключение может быть сделано только для тех артистов, которые письменно или публично признают Россию агрессором, сообщает ТАСС.

В настоящее время въезд на Украину закрыт почти 150 российским деятелям культуры. Их перечень периодически пополняется новыми именами.