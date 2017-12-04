Украинских солдат хотят лишить мяса

Минобороны Украины предложили изменить рацион военнослужащих, исключив из него баранину, говядину и свинину.

Ведомство намерено заменить мясо сухим молоком и молочными продуктами. При этом подчеркивается, что пищевая ценность пайка останется неизменной.

Министерство собирается лишить мяса военнослужащих, которые участвуют в международных маневрах, в боевых действиях на Донбассе, несут службу в учебных центрах и на полигонах. Инициатива уже направлена на рассмотрение в правительство, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание «Наши деньги».

В кабмине Украины опасаются, что изменения в рационе негативно отразятся на боевом духе военнослужащих.