Украинских силовиков обвинили в применении пыток

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) применяют пытки к задержанным. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

В докладе правозащитников приводится случай с украинкой Дарьей Мастикашевой. По данным организации, она была задержана силовиками, когда приезжала на родину из Москвы, где проживает постоянно, чтобы навестить мать и сына. В HRW заявляют, что Мастикашеву обвинили в государственной измене, лишили связи с внешним миром и применяли к ней пытки.

Подразделение HRW по странам Европе и Центральной Азии потребовало от украинских властей немедленно провести расследование по данному случаю. В организации также отметили, что Украина является рекордсменкой по количеству пыток и иных видов жестокого обращения с людьми в местах лишения свободы, сообщает ТАСС.