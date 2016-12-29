Три украинских диверсанта подорвались на мине при попытке прорвать оборону ДНР

Несмотря на достижение соглашения о перемирии с 24 декабря, представители украинских вооруженных формирований продолжают провокационные действия на линии соприкосновения в Донбассе. Так, при попытке прорыва обороны ополчения ДНР подорвались на мине трое военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Вчера, в районе поселка Крутая Балка (Ясиноватский район), диверсионно-разведывательная группа противника численностью до 10 человек при поддержке минометов и стрелкового оружия предприняла попытку прорыва наших позиций. При подходе к позициям вооруженных сил ДНР в результате подрыва на минном поле трое военнослужащих ВСУ погибли, остальные в панике вернулись на исходные позиции, - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Заместитель командующего подчеркнул, что режим прекращения огня, согласованный в Минском формате, не останавливает украинских силовиков от совершения вооруженных провокаций в канун новогодних праздников.