Украинских депутатов не пустили на инаугурацию Трампа и внесли в «черные списки»

Нескольким депутатам Верховной рады, которые заранее анонсировали свое присутствие на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа, пришлось отказаться от своих планов, поскольку им не выдали визы.

Об этом сообщил депутат Рады Борислав Береза, подчеркнув, что отказом в выдаче въездных документов дело не ограничилось - американцы внесли украинских политиков в «черные списки».

«Из общения с некоторыми местными политиками выяснилось, что часть украинских политиков, которые анонсировали свой приезд в Вашингтон, не просто не получили визы, а фактически получили заграждение и не попадут сюда», — цитирует сообщение Березы в социальных сетях интернет-издание «Русская весна».