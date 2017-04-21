Украинских чиновников обяжут выучить английский язык

Украинские чиновники к 2019 году обязаны будут выучить английский язык, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, с 2019 года знание английского языка будет одним из условий для принятия на государственную службу.

«Те, кто желает стать госслужащими, кроме украинского языка должны знать английский на базовом уровне», — цитирует Life слова Петренко.

По предварительным данным, английским языком на Украине владеют около 7 процентов взрослых людей.