Украинских чиновников обяжут выучить английский язык
Украинские чиновники к 2019 году обязаны будут выучить английский язык, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.
По его словам, с 2019 года знание английского языка будет одним из условий для принятия на государственную службу.
«Те, кто желает стать госслужащими, кроме украинского языка должны знать английский на базовом уровне», — цитирует Life слова Петренко.
По предварительным данным, английским языком на Украине владеют около 7 процентов взрослых людей.
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