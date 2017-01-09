Украинские военные устроили массовую драку в Киеве в ночь на 9 января

Сотрудник Министерства обороны Украины, глава координационного центра по помощи участникам спецоперации в Донбассе Алексей Липириди сообщил о массовой драке военнослужащих ВСУ в Киеве в ночь на 9 января.

По его словам, инцидент произошел в одном из ресторанов, где две группы молодых людей повздорили из-за девушек. Конфликт перерос в уличную драку, участниками которой с обеих сторон оказались военные.

«Было все — и кулаки, и ногами в лицо, и пивной бокал вместо молотка, и газовые баллончики, а мы только вставали между дерущимися и разводили их», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Липириди в фейсбуке.

Как рассказал представитель Минобороны Украины, несколько раз приезжавшие на место происшествия полицейские попросили «не губить парней» и не вызывать комендатуру.

В итоге, по словам Липириди, военнослужащие отделались наказанием только со стороны сослуживцев, когда вернулись в казармы.

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Места: Украина
События: происшествия
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