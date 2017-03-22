Украинские военные считают своих инструкторов НАТО полными профанами

В большом числе прибывающие на Украину инструкторы НАТО, которые ведут подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины, имеют чрезвычайно низкий уровень профессиональной подготовки. Такое обвинение высказал, в частности, военный волонтер Роман Доник.

По его словам, после обучения на полигоне во Львовской области ни один украинский пулеметчик не знал, что такое значение газового регулятора и зачем менять это значение, что в конечном итоге быстро приводило к выходу из строя оружия.

«Польские специалисты, не имеющие опыта работы с ДШК, обучают украинских военнослужащих. Ленту учат заправлять по-агээсному, то есть через открытую крышку лентоприемника, а не через лентоприемник, как надо. В ленту заряжены боеприпасы с абсолютно разной баллистикой, весом и пробивающей способностью. Это только на одной фотографии. Даже страшно подумать, чему они там еще учат», — цитирует «Лайф» запись, сделанную Доником на своей странице в «Фейсбуке».

Ранее на сайте Пентагона было размещено сообщение о том, что роль инструкторов НАТО на Украине выполняют офицеры 45-й пехотной бригадной боевой группы «Тандерберд». Одной из тем совместных учений были названы навыки владения 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом Дегтярёва — Шпагина (ДШК).