Украинские военные остались недовольны полученными от США дронами

В Генштабе ВСУ раскритиковали разведывательные беспилотные аппараты, полученные от США.

Украинские военные, что использование данных дронов неэффективно по ряду причин: они не защищены от перехвата и глушения, их уязвимость позволяет противнику вычислить позиции украинских войск. Кроме того, из-за короткого срока работы батареи беспилотники не справляются со своей основной задачей – разведкой позиций противника.

Советник начальника Генштаба ВСУ Натан Хазин, заявил, что использование указанных аппаратов было изначально неверным решением. По его словам, беспилотники следовало бы вернуть Штатам, передает Reuters.