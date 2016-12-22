Украинские военные остались недовольны полученными от США дронами
В Генштабе ВСУ раскритиковали разведывательные беспилотные аппараты, полученные от США.
Украинские военные, что использование данных дронов неэффективно по ряду причин: они не защищены от перехвата и глушения, их уязвимость позволяет противнику вычислить позиции украинских войск. Кроме того, из-за короткого срока работы батареи беспилотники не справляются со своей основной задачей – разведкой позиций противника.
Советник начальника Генштаба ВСУ Натан Хазин, заявил, что использование указанных аппаратов было изначально неверным решением. По его словам, беспилотники следовало бы вернуть Штатам, передает Reuters.
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