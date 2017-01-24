Украинские водители устроили акцию протеста на въезде в Киев
Украинские водители перекрывают въезд в Киев, а также трассы на Одессу и Борисполь. Они требуют смягчения условий автомобилям с иностранной регистрацией.
По сведениям агентства «Народные новости», участники акции протеста пообещали полностью не блокировать движение и пропускают машины в столицу.
Протестующие ожидают от властей страны принятия нормативного акта, устанавливающего на ввозимые машины с иностранной регистрацией одну цену раз в год, без требования растаможивать их.
По сложившейся на Украине протестной традиции митингующие жгут шины.
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