Украинские водители устроили акцию протеста на въезде в Киев

Украинские водители перекрывают въезд в Киев, а также трассы на Одессу и Борисполь. Они требуют смягчения условий автомобилям с иностранной регистрацией.

По сведениям агентства «Народные новости», участники акции протеста пообещали полностью не блокировать движение и пропускают машины в столицу.

Протестующие ожидают от властей страны принятия нормативного акта, устанавливающего на ввозимые машины с иностранной регистрацией одну цену раз в год, без требования растаможивать их.

По сложившейся на Украине протестной традиции митингующие жгут шины.