Украинские власти не стали поздравлять Путина с днем рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры СНГ в числе первых поздравили Владимира Путина с днем рождения, из Киева никаких поздравлений не поступало.

- В первую очередь, конечно, были телефонные звонки коллег по СНГ и интеграционным процессам. Звонили Назарбаев (президент Казахстана), Мирзиеев (врио президента Узбекистана, премьер-министр страны Шавкат Мирзиеев), Алиев (президент Азербайджана), Атамбаев (президент Киргизии), Рахмон (президент Таджикистана). Они поздравили в числе первых, - отметил Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он добавил, что не слышал о звонках из Киева.

Сегодня Путину исполнилось 64 года.