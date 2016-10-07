Украинские власти не стали поздравлять Путина с днем рождения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры СНГ в числе первых поздравили Владимира Путина с днем рождения, из Киева никаких поздравлений не поступало.
- В первую очередь, конечно, были телефонные звонки коллег по СНГ и интеграционным процессам. Звонили Назарбаев (президент Казахстана), Мирзиеев (врио президента Узбекистана, премьер-министр страны Шавкат Мирзиеев), Алиев (президент Азербайджана), Атамбаев (президент Киргизии), Рахмон (президент Таджикистана). Они поздравили в числе первых, - отметил Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он добавил, что не слышал о звонках из Киева.
Сегодня Путину исполнилось 64 года.
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