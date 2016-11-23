Украинские власти отказываются бесплатно поставлять в ЛНР воду

По итогам завершившихся в Минске переговоров Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев не будет поставлять бесплатно воду в Луганск.

«За два года накопились огромные долги, которые тяжким бременем ложатся на и без того небогатый бюджет Луганской области. Но воду получают не только простые люди, но и учреждения или предприятия. Украина не будет никому поставлять воду бесплатно. Все граждане Украины оплачивают коммунальные услуги», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Геращенко в Facebook.

Ранее заместитель министра Украины по делам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Киев намерен с 1 декабря отключить водоснабжение в неподконтрольных районах Луганской области. Основанием к этому послужила большая задолженность жителей региона.