Украинские власти могут ввести ЧП в энергетике
В случае, если в ближайшее время не будет прекращена блокада поставок угля с Донбасса, на Украине может быть объявлено о введении чрезвычайного положения в энергетике.
Исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что Украины в настоящее время располагает запасами антрацитового угля в объеме 842 тысяч тонн. При среднесуточном потреблении в 30 тысяч тонн, этого хватит примерно на 40 дней.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что его ведомство уже подготовило постановление о чрезвычайном положении в энергетике. В ближайшее время оно будет внесено на рассмотрение кабмина. Насалик добавил, что кризисное положение в украинской энергетике наступит уже через две недели, передает ТАСС.
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