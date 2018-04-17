Украинские власти не хотят прекращать войну на востоке страны

У Киева нет заинтересованности в прекращении вооруженного конфликта на Донбассе. Власти Украины не торопятся выполнять положения минских соглашений. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Он отметил, что дискуссии об урегулировании ситуации политики ведут только ради собственных рейтингов. При этом до сих пор нет никаких конкретных предложений по законам об амнистии, выборах и изменениям конституции.

По словам Мураева, определенная работа в этом направлении ведется только внефракционными депутатами и некоторыми оппозиционными политиками, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».