Украинские власти анонсировали освобождение 15 жителей Донбасса 29 декабря

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ольга Кобцева сообщила, что украинские власти намерены 29 декабря освободить и передать в ДНР и ЛНР 15 жителей Донбасса.

- Завтра Украина в одностороннем порядке передает 15 человек: пять человек из Луганска и 10 человек из Донецка, - цитирует Кобцеву ЛуганскИнформцентр.

По словам собеседницы агентства, передача должна состояться с 14 до 15 часов по украинскому времени.

Ранее представительница ЛНР в Контактной группе заявила, что Киев готов освобождать удерживаемых лиц только по своему усмотрению, а не в рамках Минских договоренностей, в которых вопрос обмена пленными является одним из важнейших пунктов.

По словам главы ЛНР Игоря Плотницкого, вопрос с обменом пленными можно было бы закрыть за три дня, но украинская сторона всячески препятствует решению этого вопроса. Плотницкий также напомнил, что 27 декабря ЛНР и ДНР в качестве жеста доброй воли передали украинской стороне двух задержанных женщин, об освобождении которых накануне заявили главы республик.