Украинские власти анонсировали освобождение 15 жителей Донбасса 29 декабря

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ольга Кобцева сообщила, что украинские власти намерены 29 декабря освободить и передать в ДНР и ЛНР 15 жителей Донбасса.

- Завтра Украина в одностороннем порядке передает 15 человек: пять человек из Луганска и 10 человек из Донецка, - цитирует Кобцеву ЛуганскИнформцентр.

По словам собеседницы агентства, передача должна состояться с 14 до 15 часов по украинскому времени.

Ранее представительница ЛНР в Контактной группе заявила, что Киев готов освобождать удерживаемых лиц только по своему усмотрению, а не в рамках Минских договоренностей, в которых вопрос обмена пленными является одним из важнейших пунктов.

По словам главы ЛНР Игоря Плотницкого, вопрос с обменом пленными можно было бы закрыть за три дня, но украинская сторона всячески препятствует решению этого вопроса. Плотницкий также напомнил, что 27 декабря ЛНР и ДНР в качестве жеста доброй воли передали украинской стороне двух задержанных женщин, об освобождении которых накануне заявили главы республик.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ЛНР
Следующая новость Суд Чувашии отказался изменить приговор пенсионеру за репост в соцсети

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО