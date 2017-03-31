Украинские ученые пообещали решить газовую проблему с помощью водорослей
Украинские ученые объявили об открытии способа получения газа из сине-зеленых водорослей. Они считают, что это будет способствовать решению энергетических проблем страны.
Представители Кременчугского национального университета пояснили «Пятому каналу», что их разработка будет также способствовать очистке Днепра. «Два-три месяца цветения Днепра — и теплом будет обеспечена половина жителей Кременчуга», - цитирует канал одну из сотрудниц университета.
По ее словам, небольшие биогазовые станции могут быть размещены возле каждого села. С их помощью можно будет решить проблему отопления в зимний период.
Открытие пока не запатентовано. Однако местные чиновники уже заинтересовались им и даже нашли инвесторов для реализации проекта.
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