Украинские ученые добывают газ из водорослей

Украинские ученые нашли способ, как обеспечить страну газом и решить остро стоящую в последнее время энергетическую проблему.

Специалисты из Кременчуга научились добывать газ из водорослей, и по заверениям научных сотрудников его можно использовать как в быту, так и на производстве. Для выработки газа используются сине-зеленые водоросли, - сообщает «Svopi.ru».

Украинские специалисты продемонстрировали свое открытие на конкурсе научных проектов в Австрии, и это им принесло первое место. Данным проектом уже заинтересовались чиновники, которые начали поиски инвестора.