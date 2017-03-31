Украинские ученые добывают газ из водорослей
Украинские ученые нашли способ, как обеспечить страну газом и решить остро стоящую в последнее время энергетическую проблему.
Специалисты из Кременчуга научились добывать газ из водорослей, и по заверениям научных сотрудников его можно использовать как в быту, так и на производстве. Для выработки газа используются сине-зеленые водоросли, - сообщает «Svopi.ru».
Украинские специалисты продемонстрировали свое открытие на конкурсе научных проектов в Австрии, и это им принесло первое место. Данным проектом уже заинтересовались чиновники, которые начали поиски инвестора.
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