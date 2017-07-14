Украинские туристы погибли в Египте во время нападения

Два украинских туриста стали жертвами атаки неизвестного мужчины, устроившего резню на одном из пляжей курортного города Шарм-эш-Шейх, говорится в заявлении египетских сил безопасности.

Еще шесть человек получили ножевые ранения и были госпитализированы. Об их гражданстве пока нет данных.

Россия прекратила регулярные рейсы в Египет после крушения российского лайнера 31 октября 2015 года, в результате которого погибли 224 человека. Причиной катастрофы был теракт, сообщает «РИА Новости».