Украинские туристы погибли в Египте во время нападения
Два украинских туриста стали жертвами атаки неизвестного мужчины, устроившего резню на одном из пляжей курортного города Шарм-эш-Шейх, говорится в заявлении египетских сил безопасности.
Еще шесть человек получили ножевые ранения и были госпитализированы. Об их гражданстве пока нет данных.
Россия прекратила регулярные рейсы в Египет после крушения российского лайнера 31 октября 2015 года, в результате которого погибли 224 человека. Причиной катастрофы был теракт, сообщает «РИА Новости».
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