Украинские студенты побывали на практике в Крыму в обход СБУ

Студенты Сумского государственного университета имени Макаренко были направлены на практику в Крым без согласования со Службой безопасности Украины.

Уточняется, что учащиеся находились на полуострове с 27 апреля по 7 мая. В ректорате университете сообщили, что в Крыму проходили практику студенты, обучающиеся по специальности «Туризм».

В образовательную программу входит поход по горной местности, поэтому и было решено отправить группу в Крым, передает телеканал «360».

«Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины», - рассказала пресс-секретарь начальника СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Ранее украинская делегация получила квоту на участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

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