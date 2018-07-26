Украинские СМИ сообщили о разрушении Крымского моста

Украинские СМИ сообщили о том, что Крымский мост якобы не выдерживает веса машин, которые по нему передвигаются.

По данным портала «Первая крымская», российский мост постепенно разрушается.

В своем сообщении издание ссылается на жителей Крыма, которые якобы жалуются, что мост «буквально трещит по швам», поэтому они переживают за свою безопасность.

Движение по Крымскому мосту было открыто утром 16 мая. Сооружение стало самым протяженным в России и соединило Крымский полуостров с материковой частью страны, сообщает Ura.ru.