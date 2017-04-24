Украинские СМИ сообщили о коррумпированности Порошенко

Украинские СМИ опубликовали фрагмент аудиозаписи разговора экс-депутата Верховной рады Александра Онищенко с политиком Николаем Мартыненко, который, якобы доказывает коррумпированность президента страны Петра Порошенко.

В ходе разговора политики обсуждают российско-украинского олигарха Константина Григоришина, который собирался разделить управление энергетикой Украины с Порошенко.

«Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику. У Рината (бизнесмена Рината Ахметова) отжали, у того отжали, у того отжали, а я у них лег поперек горла», – цитирует Федерал пресс слова Мартыненко.

Онищенко также говорит, что Порошенко требовал уничтожить бизнес Рината Ахметова с помощью министерства экологии.

Мартыненко в свою очередь пожаловался, что Порошенко пытался «развалить» его бизнес в ядерной энергетике, «натравливая» на него СБУ.

Ранее украинский политик Александр Онищенко был обвинен в хищении государственного имущества в особо крупном размере. Позже он получил убежище в Евросоюзе.