Украинские ВМС в скором времени лишатся флагмана
Военном-морские силы Украины в 2018 году останутся без флагманского корабля – фрегата «Гетман Сагайдачный».
По словам вице-адмирала Сергея Гайдука, срок эксплуатации корабля практически истек. Его сокращению способствовало то, что местные предприятия не смогли произвести надлежащим образом ремонт дизель-генераторов фрегата, изготовленных в России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.
Представитель ВМС заявил, что Украине следует укомплектовывать флот кораблями, соответствующими стандартам НАТО.
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