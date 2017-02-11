Украинские силовики заняли дома мирных жителей

Дома мирных жителей в районах Донбасса занимают украинские силовики.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко. Он уточнил: «По информации от местных жителей населенного пункта Попасная, подтверждаются факты мародерства и незаконного занятия жилых помещений военнослужащими второго батальона 24-й бригады ВСУ».

В местный отдел полиции поступило уже 15 заявлений.

Марочко заявил, что в отчете миссии ОБСЕ от 10 февраля сообщается о том, что два дома пункта Малиновое Станично-Луганского района заняты военнослужащими ВСУ, - рассказывают РИА Новости.