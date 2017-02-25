Украинские силовики захватили Донецкую фильтрованную станцию

Украинские военные заняли фильтрованную станцию под Донецком, откуда затем вели огонь в направлении ДНР.

Об этом сообщил журналисту РИА Новости замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Он заявил: «Сегодня ночью украинская сторона в нарушение всех договоренностей и взятых на себя обязательств захватила объекты Донецкой фильтровальной станции для ведения с ее территории провокационного огня по нашим позициям».

Басурин добавил, что обстрел по позициям ополчения и жилым домам районов Ясиноватой и Спартака велся из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Он также подчеркнул, что станция захвачена боевиками, которые «развязывают новый виток боевых действий на Донбассе».

Донецкая фильтрованная станция обеспечивает водой населенные пункты по разные линии фронта. Станция не раз подвергалась обстрелам, в результате чего ее работа приостанавливалась.